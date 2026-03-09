Rusya, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde bulunan personelinin tahliyesinde ikinci etaba hazır
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki Rus personelin tahliyesinde ikinci etaba başlamaya hazır olduklarını açıkladı.
Moskova
Likhachev, Rus nükleer sanayisinin resmi yayın organı Strana Rosatom'a yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zor duruma rağmen santrale doğrudan saldırı yapılmadığını belirten Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in santralle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Likhachev, santraldeki Rus personelin güvenliğine öncelik verdiklerini vurgulayarak "Santraldeki personelin bazılarının ve aile üyelerinin Rusya'ya tahliyesinde ikinci etap için hazırlıkları tamamladık. Yakın gelecekte onları güvenli bir yere götüreceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.