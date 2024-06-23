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Dünya

Rusya ile sözde Abhazya Cumhuriyeti sınırındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Abhazya Cumhuriyeti ile Rusya’nın sınırında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Rusya ile sözde Abhazya Cumhuriyeti sınırındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü

Moskova

Sözde Abhazya İçişleri Bakanı Robert Kiut, Rus haber ajansı Ria’ya yaptığı açıklamada, Rusya ile sınırda silahlı çatışma yaşandığını belirtti.

Çatışma sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kiut, çatışma eylemine katılanların sözde Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu aktardı.

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