Rusya ile sözde Abhazya Cumhuriyeti sınırındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü
Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Abhazya Cumhuriyeti ile Rusya’nın sınırında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Moskova
Sözde Abhazya İçişleri Bakanı Robert Kiut, Rus haber ajansı Ria’ya yaptığı açıklamada, Rusya ile sınırda silahlı çatışma yaşandığını belirtti.
Çatışma sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kiut, çatışma eylemine katılanların sözde Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.