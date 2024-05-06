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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Harkiv ve Donetsk'te iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kotlyarovka ve Donetsk bölgesinde Solovyevo yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Ali Cura  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Rusya: Harkiv ve Donetsk'te iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir gün içinde, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Batı askeri birliklerinin, Harkiv bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim birimini aldığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Solovyevo yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus operasyonel-taktik havacılık birlikleri, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'daki 2 insansız hava aracı (İHA) üretim işletmesini yok ettiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-27 savaş uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna'ya ait 23 İHA ve ABD yapımı HIMARS'tan fırlatılan 7 roketin vurulduğu belirtilen açıklamada, Rus Karadeniz Donanması'na ait güçlerin Kırım Yarımadası'nın kuzeybatı kıyısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 5 insansız deniz aracını imha ettiği de aktarıldı.

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