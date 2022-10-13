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Dünya

Rusya, Fas’la nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik anlaşmayı onayladı

Rus hükümeti, Fas’la nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik taslak iş birliği anlaşmasını onayladı.

Emre Gürkan Abay   | 13.10.2022
Rusya, Fas’la nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik anlaşmayı onayladı

Moskova

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Fas hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımıyla ilgili imzalanan taslak anlaşmanın onaylandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, iki ülke nükleer güç santrali inşa edilmesi konusunda iş birliği yapacak.

Fas’taki uranyum kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesi konusunda da ortak çalışmalar yürütülecek.

Nükleer atıkların yönetimi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda da iki ülke iş birliği yapacak.

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