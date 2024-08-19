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Dünya

Rusya: Ermenistan, Sünik bölgesine ilişkin anlaşmayı sabote ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan yönetiminin, Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına dair anlaşmayı sabote ettiğini belirterek, "Bu anlaşmada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Rusya: Ermenistan, Sünik bölgesine ilişkin anlaşmayı sabote ediyor

Moskova

Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması konusuna değinen Lavrov, bir an önce anlaşmanın sağlanmasından ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasından yana olduklarını söyledi.

Lavrov, "Maalesef Ermeni yönetimi, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ediyor. Bu anlaşmada Nikol Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor." diye konuştu.

"Batı'nın Kursk ile ilgili yaklaşımı utanç verici"

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırmasına ilişkin Batı'nın yaklaşımını değerlendiren Lavrov, ABD'nin Kursk'a saldırı düzenleneceğinden haberdar olduğunu ifade etti. Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD'nin talimatı olmasaydı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy asla bunu yapmaya karar vermezdi. Herkes bunu biliyor. Amerikalılar her zaman yalan söyledi. Batı'nın yaklaşımı utanç verici. Bu yaklaşım Batı'nın büyüyen çaresizliğini, Zelenskiy'nin verilen görevi yerine getiremediğini gösteriyor."

Moskova ile Kiev arasında Katar'ın arabuluculuğunda enerji unsurlarının güvenliğine dair müzakereler yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile Kursk'a saldırması nedeniyle müzakere etmeyecekleri yönünde açıklama yaptığını anımsattı.

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