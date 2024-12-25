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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk'te Novıy Trud yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novıy Trud yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Dmitri Chirciu  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Rusya: Donetsk'te Novıy Trud yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun sabah saatlerinde yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava aracı (İHA) ile Ukrayna'nın kritik öneme sahip enerji altyapı unsurlarına yoğun saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırıyla hedefe ulaşıldığı, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novıy Trud yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına saldırıların düzenlediği aktarılan açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktanın yok edildiği kaydedildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 539 aşkın İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 969 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 19 bin 991 obüs ve havan topu ile 29 bin 490 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde yaklaşık 43 bin 740 askerini, 255 tankını, 194 piyade savaş aracını, 136 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1318 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.

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