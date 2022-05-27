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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olanlara kayıtsız kalamayacağını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtti.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 27.05.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olanlara kayıtsız kalamayacağını söyledi

İstanbul

Lavrov, Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça sitesinde yer alan röportajında, Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'deki Rus güçlerine ilişkin konuşan Lavrov, "Biz Suriye'de ülkenin resmi devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine buluyoruz. Biz orada BM'nin sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız." dedi.

Suriye'de çeşitli ülkelerin güçleri olduğuna işaret eden Lavrov, "Hâlâ kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordularının birlikleri var orada. ABD askerleri, hâlâ Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar." diye konuştu.

Tüm bu durumun bölgede gerginliğe neden olduğunu söyleyen Lavrov, "Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Kürtlerle de görüşüyoruz. Onları ABD'nin bir vaatte bulunup nasıl onu yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın pragmatik temellere göre de Şam'la ciddi bir diyaloğa girmek ve birlik içindeki bir devlette yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

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