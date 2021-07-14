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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile Afganistan'daki durumu görüştü

Ali Cura   | 14.07.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile Afganistan'daki durumu görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Kureyşi'nin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapılan Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üye ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Afganistan'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası meselelerin de görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Her iki taraf da terörle mücadele, ticaret ve ekonomik alanlar dahil olmak üzere, çok yönlü ikili iş birliğini daha da geliştirme gereğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

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