Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Trump ile yapılacak görüşmenin sonucu hakkında tahminde bulunmayız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirvede müzakerelerin başarısızlığa uğrayabileceği ihtimaline ilişkin, "Biz asla tahminde bulunmayız." dedi.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Alaska'da gazetecilerin, Trump'ın müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lavrov, "Biz asla tahminde bulunmayız. Argümanlarımızın net ve anlaşılır bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Bunu izah edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretleri sırasında çok şey yapıldığına işaret eden Lavrov, gerek Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerekse ABD Başkanı Trump'ın adına Witkoff'un da bunu söylediğini hatırlattı.
Lavrov, "Umarım yarın bu faydalı sohbete devam ederiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.