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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılara ilişkin elindeki delilleri açıklaması gerektiğini belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılara ilişkin elindeki delilleri açıklaması gerektiğini belirterek, "Böyle bir terörist saldırıyı gerçekleştirmek için en tepeden bir emir verildiği açıktır. Batı için de en tepesi elbette Washington'dur." dedi.

Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine, 2022'de saldırılar nedeniyle hasar görerek atıl duruma düşen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Almanya'nın uzun vadeli enerji güvenliği ve ekonomik faydadan mahrum bırakılmayı sessizce kabul ettiğini savunan Lavrov, "Bu utanç vericidir. Berlin, hiçbir yorum yapmadan her şeyi sessizce hazmetti." ifadesini kullandı.

Saldırılara ilişkin Almanya’nın elindeki tüm delilleri açıklaması gerektiğini dile getiren Lavrov, şeffaf bir uluslararası soruşturmanın yürütülmesinde ısrarcı olacaklarını bldirdi.

Lavrov, saldırılara ilişkin "bir grup sarhoş askerin" suçlanmaya çalışıldığını belirterek, "Bu ciddi değil. Böyle bir terörist saldırıyı gerçekleştirmek için en tepeden emir verildiği açıktır. Batı için de en tepesi elbette Washington'dur." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da Federal Başsavcılık, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili bir Ukraynalı hakkında 14 Ağustos'ta tutuklama emri çıkartmıştı.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

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