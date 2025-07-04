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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Ukrayna için ABD'nin Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor

Almanya'nın, Patriot hava savunma sistemi satın alıp Ukrayna'ya teslim etmek için ABD ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Almanya, Ukrayna için ABD'nin Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, hava savunma sistemleri de dahil Ukrayna'ya bazı mühimmat sevkiyatını durdurmasının ardından Almanya hükümeti devreye girdi.

Almanya yönetimi, ABD'den 2 Patriot hava savunma sistemi alıp Ukrayna'ya teslim etmek üzere bu ülkeye teklif götürdü.

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Teklif, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in onayını bekliyor.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini doğrulayarak, bunun Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamak için değerlendirilen birkaç seçenekten sadece biri olduğunu vurguladı.

Kornelius, soru üzerine, "Bu Patriot açığını kapatmanın çeşitli yolları var. Bu konuda gerçekten derinlemesine görüşmeler yapıldığını teyit edebilirim." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mitko Muller ise Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin nasıl korunacağı ve güçlendirileceği konusunda ABD ve müttefiklerle görüşmeler yapıldığını belirterek, "Savunma Bakanı Boris Pistorius, temmuz ortasında Washington'a gidecek ve bu konuları muhatabıyla görüşecek. Bu konular ziyaret sırasında doğal olarak ele alınacak." dedi.

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