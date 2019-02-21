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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı." dedi.

Dmitri Chirciu  | 21.02.2019
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararına ilişkin, "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı." dedi.

Başkent Moskova'da Avrupa İşletmeler Ağı temsilcileriyle bir araya gelen Lavrov, ABD'nin siyasetini ve ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini değerlendirdi.

Lavrov, NATO'nun Avrupa'da askeri faaliyetlerinin arttığına işaret ederek, "NATO, genişleme politikasını uygulayarak, Makedonya, Ukrayna ve Gürcistan'ı kendisine çekmeye çalışıyor." diye konuştu.

ABD'nin INF'den çekilme kararı aldığını hatırlatan Lavrov, "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ülkesinin AB ile ilişkilerinin geliştiğine dikkati çekerek, "AB'nin iş adamları, yaptırımlardan bıkmış durumda ve Rusya ile iş birliğini sürdürmeye hazır. Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi geçen sene yüzde 20 yükselerek yaklaşık 300 milyar doları buldu. AB'nin yaptırımlardan vazgeçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sergey Lavrov, AB ve Rusya arasında uygulanan vizenin karşılıklı olarak kolaylaştırılmasını istediğini dile getirdi.

Rusya'daki Avrupa İşletmeler Ağı Başkanı Johan Vanderplaetse da AB'nin Rusya ile oluşturduğu istikrarlı pazarı eşit koşullarda koruyacaklarını ifade etti.






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