Rusya’da Ukrayna’ya ait hafif motorlu uçak düştü, pilot gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Bryansk bölgesine Ukrayna’ya ait hafif motorlu bir uçağın düştüğünü, pilotun gözaltına alındığını bildirdi.
Moskova
FSB’den Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Byransk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir hafif motorlu uçağın düştüğü belirtildi.
Kazanın ardından pilotun Ukrayna’ya kaçmaya çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, sınır güvenlik güçlerinin pilotu yakalayarak gözaltına aldığı kaydedildi.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.