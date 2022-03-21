Dolar
14.82
Euro
16.38
Altın
1,934.35
ETH/USDT
2,955.00
BTC/USDT
41,222.00
BIST 100
2,175.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri aşırılıkçılık nedeniyle yasaklandı

Rusya’da Facebook ve Instagram aşırılık yanlısı olarak tanımlanırken, çatı kuruluşları Meta’nın faaliyetleri yasaklandı.

Emre Gürkan Abay   | 21.03.2022
Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri aşırılıkçılık nedeniyle yasaklandı

Moskova

Rusya Başsavcılığı’nın, Facebook ve Instagram’ın aşırılık yanlısı olduğu gerekçesiyle kapanmalarını talep ettiği dava, başkent Moskova’daki Tverskoy mahkemesinde görüldü.

Meta’nın aşırılık yanlısı olduğu hükmüne varan mahkeme, şirketin Rusya’da Facebook ve Instagram ürünlerini kullanmasını yasakladı.

Söz konusu siteleri kullanmaya devam eden vatandaşların aşırılık yanlısı olarak değerlendirilmeyeceğini belirten mahkeme, şirketin bir diğer ürünü WhatsApp’ın ise yasaklanmadığını açıkladı.

WhatsApp’ın yanı sıra, Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Benzer haberler

Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri aşırılıkçılık nedeniyle yasaklandı

Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri aşırılıkçılık nedeniyle yasaklandı

BM'den Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden fosil yakıtlara yönelme 'yıkım getirir' uyarısı

Rusya'da Telegram, WhatsApp'ı geçerek en popüler mesajlaşma uygulaması oldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, petrol fiyatlarının 300 dolara çıkabileceğini bildirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, petrol fiyatlarının 300 dolara çıkabileceğini bildirdi
BM: Ukrayna'da en az 925 sivil öldü, 3 milyon 489 bin 644 mülteci komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 925 sivil öldü, 3 milyon 489 bin 644 mülteci komşu ülkelere geçti

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları stratejik Mariupol şehrinde yoğunlaştı

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları stratejik Mariupol şehrinde yoğunlaştı