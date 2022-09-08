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Rusya Başbakanı Mişustin: "Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri yüzde 50 arttı"

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Batılı ülkelerin Rus enerji kaynaklarına yönelik kısıtlamalarına rağmen Rusya’nın enerji gelirlerinin yüzde 50 artığını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 08.09.2022
Rusya Başbakanı Mişustin: "Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri yüzde 50 arttı"

Moskova

Mişustin, Moskova Finans Forumu’nda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’daki tüketici talebinde dip noktanın geçildiğini anlatan Mişustin, “Ekonomi, yeni gerçeklere uyum sağlıyor. Bir miktar yavaşlama elbette kaçınılmazdı, ancak yaptırımları başlatanların varsaydığı gibi yıkıcı olmadı.” dedi.

Rus ekonomisinin ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 küçüldüğünü belirten Mişustin, “Kıyaslamak gerekirse, 2009 krizinde ekonomideki küçülme 7 kat daha fazlaydı. O dönem dış kısıtlamalar da yoktu.” diye konuştu.

Mişustin, Rusya’nın enerji ihracat gelirlerinin artığına da dikkati çekerek, "Enerji ihracatımızı sınırlama girişimi, bütçemizin petrol ve gaz gelirlerinde doğal bir artışa yol açtı, neredeyse yüzde 50 oranında.” ifadesini kullandı.

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