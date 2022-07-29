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Rusya: Afrika ve ŞİÖ ülkeleri ABD'nin yaptırımlarına herkesin maruz kalabileceğini anlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin, uluslararası toplumun herhangi bir üyesinin ABD'nin yaptırımlarına maruz kalabileceğini anladığını belirtti.

Dmitri Chirciu   | 29.07.2022
Rusya: Afrika ve ŞİÖ ülkeleri ABD'nin yaptırımlarına herkesin maruz kalabileceğini anlıyor

Taşkent

Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen ŞİÖ Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda, ulusal para birimlerinin kullanılması konusunun ŞİÖ Zirvesi'nde ele alınması konusunda mutabık kalındığını belirten Lavrov, ŞİÖ ülkelerinin dolardan vazgeçme konusunda kendi başına karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Afrika ve ŞİÖ ülkeleri, uluslararası toplumun herhangi bir üyesinin, Amerikalıların hoşuna gitmeyecek eylemlerde bulunursa yaptırımlara maruz kalacağını iyice anlıyor." diye konuştu.

"Blinken ile görüşme zamanını ayarlıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le yapılacak telefon görüşmesi konusuna değinen Lavrov, bu konuda ABD tarafından resmen talebin geldiği bilgisini paylaşarak, "Görüşme zamanını ayarlıyoruz. Görüşme, çalışma odamda olduğumda gerçekleşmelidir. Bugün bu, pek mümkün görünmüyor. Ancak önümüzdeki günlerde Amerikalı meslektaşlarımıza uygun bir tarih teklif edeceğiz." dedi.

Blinken'in görüşmek istediği konuları talep ettiklerini, ancak bu konuda yanıt almadıklarını belirten Lavrov, tutuklu takası konusunun ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Cenevre'de 2021'de yapılan görüşmede istişare edildiğine dikkati çekerek, "Yine de Blinken'in bu konuda ne söyleyebileceğini dinleyeceğim." ifadesini kullandı.

Lavrov, "Ukrayna tahılı konusuna gelince, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin girişimi kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri ne şekilde yerine getireceklerini duymak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'nın Afrika'daki diplomatik ve askeri iş birliğini genişletmesinin endişe verici olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Fransızlardan daha etik açıklamalar beklenebilirdi." dedi.

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