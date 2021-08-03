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Dünya

Rusya: Afganistan meselesine ilişkin müzakere süreci sancılı olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan meselesine ilişkin müzakere sürecinin "sancılı" olacağını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 03.08.2021
Rusya: Afganistan meselesine ilişkin müzakere süreci sancılı olacak

Moskova

Kabulov, başkent Moskova'daki Gorçakov Açık Diplomasiye Destek Vakfında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu meselenin müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret eden Kabulov, "Pürüzsüz ve düz süreci beklememek lazım. Bu süreç, çok sancılı olacak. Tüm bunları dikkate alıyoruz ve gerçek diplomasinin duygulara dayalı olmadığını çok iyi anlıyoruz. Diplomasi, çıkar ve fırsatlara dayalıdır." dedi.

Rusya'nın Taliban ile temas halinde olduğuna dikkati çeken Kabulov, Taliban'ın kendilerine verdiği sözde durması gerektiğini vurguladı.

Kabulov, "Eğer bir taraf, bize verdiği sözün dışına çıkmaya karar verirse, bunun bedeli olacağını anlamalıdır." şeklinde konuştu.

İran'ın Genişletilmiş Afganistan Üçlüsü Formatına (Rusya, ABD, Çin, Pakistan) dahil olması gerektiğini belirten Kabulov, "Herkesin bildiği İran-ABD ilişkilerindeki durum nedeniyle İranlılar, siyasi ve ideolojik sebeplerden ötürü Amerikalılarla aynı masaya oturmaya ve herhangi bir sorunu çözmeye henüz hazır değil." ifadesini kullandı.

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