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Dünya

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararı telafisi olmayan zararlara neden olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yararına kullanması yönündeki kararına cevap vereceğini belirterek, "Bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek." dedi.

Dmitri Chirciu, Ali Cura  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararı telafisi olmayan zararlara neden olacak

Moskova

Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulunan Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanmayı öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendirdi.

Kabul edilen bu yasaya Moskova'nın ne şekilde karşılık vereceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Muhtemelen herhangi bir zaman kısıtlaması olmayacak. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız." şeklinde konuştu.

Peskov, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının ise ABD’nin imajına darbe indireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasaya gelince, ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. Her halükarda, eğer gerçekten varlıklarımıza el konulması söz konusu ise bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, ülkedeki birçok yatırımcıyı yatırdıkları parayı kurtarmaya zorlayacaktır. Çünkü devlet mülkiyeti başta olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilecek.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'ya yardım içeren bu yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirten Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yardımını kapsayan bu tasarıyı kabul etmesinin "savaşın kurbanlarını en üst düzeye çıkaracağı" değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, "Esas olarak doyumsuz askeri sanayinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette zafer kazanacağız. Güç ve gerçekler bizimle." şeklinde açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi, bugünkü oturumda Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

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