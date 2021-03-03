Euro
8.83
Dolar
7.30
BIST 100
1,545.00
Altın
1,734.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor
logo
Dünya

Rusya ABD'nin 'Navalnıy yaptırımları'na mütekabiliyet ilkesine göre cevap verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilkesine göre cevap vereceklerini bildirdi.

Ali Cura   | 03.03.2021
Rusya ABD'nin 'Navalnıy yaptırımları'na mütekabiliyet ilkesine göre cevap verecek

Moskova

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin yaptırım kararları ile "Avrupa Birliği (AB) ile düet yaparak Moskova’yı cezalandırmak için düşmanca Rus karşıtı saldırı" başlattığını belirtti. Zaharova, Beyaz Saray’ın dış düşman imajı geliştirmeye çalıştığını, kendi iç sorunlarıyla ilgilenmediğini savundu.

Yaptırımların uygulanma nedeni olarak Aleksey Navalnıy’ın sözde askeri kimyasalla zehirlendiği iddiasını "saçma" olarak nitelendiren Zaharova, "Bütün bunlar iç işlerimize açık müdahalenin devam etmesi için bahanedir. Buna katlanma niyetinde değiliz. Mütekabiliyet ilkesine göre tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar veya başka baskılarla Rusya'ya bir şey empoze etme üzerine kurulu hesapların geçmişte başarısız olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirten Zaharova, "Amerikan yaptırımları ne olursa olsun her türlü saldırganlığa karşı koyarak ulusal çıkarlarımızı tutarlı ve kararlı şekilde savunmaya devam edeceğiz. (ABD’li) meslektaşlarımızı ateşle oynamamaya çağırıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

ABD, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya'dan Sinovac ve AstraZeneca aşılarının kullanımına şartlı onay
Biden: Mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak
MEB, yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detaylarını belirledi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi
İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 6 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Rusya ABD'nin 'Navalnıy yaptırımları'na mütekabiliyet ilkesine göre cevap verecek

Rusya ABD'nin 'Navalnıy yaptırımları'na mütekabiliyet ilkesine göre cevap verecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var

ABD'li Kongre Üyesi Omar, Muhammed bin Selman'a Kaşıkçı cinayetinden dolayı yaptırım için tasarı sundu

ABD'li Kongre Üyesi Omar, Muhammed bin Selman'a Kaşıkçı cinayetinden dolayı yaptırım için tasarı sundu
ABD'den Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili 7 Rus yetkiliye yaptırım

ABD'den Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili 7 Rus yetkiliye yaptırım
ABD Kongresine muhtemel 'Müslüman yasağı'nın engellenmesi için tasarı sunuldu

ABD Kongresine muhtemel 'Müslüman yasağı'nın engellenmesi için tasarı sunuldu