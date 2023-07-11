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Dünya

Rusya: ABD, Ukrayna’ya misket bombası gönderirse Rus ordusu da benzer silah kullanacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "ABD, Ukrayna'ya misket bombası gönderirse, Rusya Silahlı Kuvvetleri, cevap olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı benzer silahları kullanmak zorunda kalacak.” dedi.

Ali Cura  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Rusya: ABD, Ukrayna’ya misket bombası gönderirse Rus ordusu da benzer silah kullanacak

Moskova

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın elinde daha etkili misket bombaları olduğunu söyleyerek, "ABD, Ukrayna'ya misket bombası gönderirse, Rusya Silahlı Kuvvetleri, cevap olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı benzer silahları kullanmak zorunda kalacak.” dedi.

Şoygu, Rus medyasına Ukrayna’nın karşı saldırısı ve ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun karşı saldırı hedeflerine hiçbir yönde ulaşamadığını öne süren Şoygu, “4 Haziran’dan bu yana düşman 26 binden fazla asker, 3 binden fazla çeşitli silah kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Bu süre içerisinde Rus ordusunun Ukrayna’ya ait 21 uçak, 5 helikopter, 1244 tank ve zırhlı araç, Almanya üretimi 17 Leopard tank, Fransa üretimi 5 tekerlekli tank ve ABD üretimi 12 muharebe zırhlı aracın yok edildiğini belirten Şoygu, bunların dışında 914 özel askeri araç, 2 hava savunma füze sistemi, 25 çok namlulu roketatar, Polonya, ABD ve Fransız üretimi 403 obüs ve havan topunu imha ettiklerini kaydetti.

Şoygu, Rus hava savunma sistemlerinin ayrıca 176 HIMARS roket, 27 Storm Shadow roket ve 483 insansız hava aracını düşürdüğünü dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’da her cephedeki durum hakkında ayrı ayrı, her gün iki defa rapor verildiğini aktaran Şoygu, gönüllü birliklerin de oldukça “profesyonel” olduğunu bildirdi.

Şoygu, ABD’nin Kiev’e misket bombası tedarik etmesinin Ukrayna’daki çatışmaları uzatacağını ifade ederek, tükenen 155 milimetrelik mühimmatların üretiminde zaman kazanmaya çalışıldığını savundu.

"Rusya’nın da elinde misket bombası var"

Amerika ve Ukrayna’nın da Misket Bombaları Konvansiyonu’na katılmadığını anımsatan Şoygu, "ABD, Ukrayna'ya misket bombası gönderirse, Rusya Silahlı Kuvvetleri cevap olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı benzer silahları kullanmak zorunda kalacak. Söylendiği gibi, Rusya’nın tüm durumlar için misket bombalarına sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Bunlar, aynı zamanda ABD’ninkine göre daha etkili ve çeşitlidir.” diye konuştu.

"Savunma sanayisinde üretim arttı"

Bakan Şoygu, Mart 2022'den bu yana, savunma sanayisi kapsamında satın alınan ve modernize edilen ana silah ve teçhizat sayısının 1,8 kat arttığını belirtti.

Rusya’daki mühimmat üretiminin de arttığını vurgulayan Şoygu, "Bu yıl sektörümüzün ürettiği mühimmat miktarını geçen yılın başına göre 10 kattan fazla arttırdık." diye konuştu.

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