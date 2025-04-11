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Dünya

Rusya: ABD ile temaslarda ulusal çıkarlarımızı baz alarak hareket edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile temaslarda ulusal çıkarları baz alarak hareket edeceklerini belirterek "İkili ilişkilerin eski haline dönmesi süreci uzun sürecek." dedi.

Dmitri Chirciu  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Rusya: ABD ile temaslarda ulusal çıkarlarımızı baz alarak hareket edeceğiz

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Bakan Lavrov, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna krizine ilişkin konuşan Lavrov, bu krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla ancak çözülebileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna meselesinin çözümüne ilgi gösterdiğini dile getiren Lavrov, şöyle konuştu:

"İngiltere dahil Avrupalı ülkelerin mevcut durumun temel nedenlerini tamamen göz ardı ettiğini ancak ABD'nin sorunun özünü anlama isteği olduğunu görüyoruz. Trump, birçok kez Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesinin hata olduğunu söyledi. Amerikalılar, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin istediği gibi 1991 yılındaki sınırlara dönülmesinin mümkün olmadığını anlıyor."

ABD ile temaslara da değinen Lavrov, "Ulusal çıkarlarımızı baz alarak hareket edeceğiz. Trump ekibiyle görüşmelerimiz, her iki tarafın kendi ulusal çıkarlarına bağlı kalarak diyaloğa ihtiyaç duyduğuna dair anlayışın olduğunu gösterdi. Böyle bir yaklaşım mümkün." ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması konusunu değerlendiren Lavrov, bunun için Rus "Aeroflot" hava yolu şirketine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bu konuyu ABD ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptıkları görüşmede de dile getirdiklerini kaydeden Lavrov, "Amerikalılar bu teklifi kabul etti ancak bu konuda herhangi bir adım henüz görmedik." dedi.

Lavrov, karşılıklı uçuşların yeniden başlatılması konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

"Tutuklu esir takası, karşılıklı güvenin sağlanmasına yardımcı oluyor"

Rusya ve ABD arasında tutuklu değişimin yapıldığına dikkati çeken Lavrov, bunun son haftalarda yapılan ikinci değişim olduğunu belirtti.

Lavrov, "Bu fikir her iki taraftan aynı anda doğdu. Her türlü insani jestin olumlu olduğuna eminim. Bu, çok ihtiyaç duyulan karşılıklı güvenin sağlanmasına yardımcı oluyor. Ancak ikili ilişkilerin eski haline dönmesi süreci uzun sürecek. İlişkilerimiz (eski ABD Başkanı Joe) Biden tarafından yok edildi." dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün ABD ile tutuklu takası kapsamında 1 Rus ve 1 ABD vatandaşının karşılıklı olarak serbest bırakıldığını bildirmişti.

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