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Dünya

Rusya, ABD ile Çekya'yı 'dostça olmayan' eylemlerde bulunan ülkeler listesine dahil etti

Rus hükümeti, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ülkeler listesine ABD ile Çekya'yı dahil etme kararı aldı.

Dmitri Chirciu   | 14.05.2021
Rusya, ABD ile Çekya'yı 'dostça olmayan' eylemlerde bulunan ülkeler listesine dahil etti

Moskova

Başbakanlığın internet sayfasında "dostça olmayan" ülkeler ve bu ülkelere karşı alınan tedbirler listesi yayımlandı.

Söz konusu listede, Rusya'ya karşı eylemlerde bulunan ülkeler olarak ABD ile Çekya yer aldı.

Buna göre, Çekya'nın diplomatik temsilcilikleri, Rusya'da bulunan 19 gerçek kişiyle çalışma sözleşmesi yapabilecek. ABD diplomatik temsilcilikleri ise söz konusu kişilerle çalışma sözleşmesi yapamayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Nisan'da yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzalamıştı.




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