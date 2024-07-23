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Dünya

Rusya, AB’nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna’ya aktarılmasına misilleme hazırlığında

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için kullanmasına yanıt vereceklerini belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Rusya, AB’nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna’ya aktarılmasına misilleme hazırlığında

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için kullanmasına yanıt vereceklerini belirterek, "Kararların alınma ve uygulanmasıyla ilgisi olan kişiler hakkında yasal seçenekler üzerinde çalışacağız çünkü bu uluslararası hukukun doğrudan ihlalidir." dedi.

Peskov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avronun Ukrayna’ya ağustosta gönderileceğine yönelik dünkü açıklamasını Moskova’da gazetecilere değerlendirdi.

Söz konusu paranın yalnızca çalınmadığını, aynı zamanda silah alımı için “çöpe atıldığını” vurgulayan Peskov, "Daha kötüsünü hayal etmek zor. Elbette, her halükarda cevabımız olacaktır. Bu tür hırsızların eylemleri karşılık verilmeden bırakılamaz." diye konuştu.

Rusya’nın vereceği olası yanıtlara ilişkin konuşan Peskov, "Kararların alınma ve uygulanmasıyla ilgisi olan kişiler hakkında yasal seçenekler üzerinde çalışacağız çünkü bu uluslararası hukukun doğrudan ihlalidir. Bu, mülkiyet hakkını ayaklar altına almaktır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Borrell’in açıklamasına ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulunarak, "Çok sert tepki vereceğimizi defalarca söyledik. Doğal olarak ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğiz ama bunu hissedecekler ve onlar da (AB) sanırım bunun farkındadır." ifadelerini kullandı.

AB’de dondurulan Rus varlıkları

AB Konseyi'nden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiği bildirilmişti.

Plana göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.

Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.

Batılı ülkeler Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlığı dondurmuştu.

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