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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya 4 kentteki sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan etti

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 07.03.2022
Rusya 4 kentteki sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan etti Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi’de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den insani koridorlar açılmasına yönelik talepte bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Rus ordusu, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etmektedir.” denildi.

Açılacak insani koridorların insansız hava araçları ile takip edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızılhaç’taki ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna’dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

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