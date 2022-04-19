Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.
Moskova
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Werner Almhofer'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Büyükelçi'ye Rusya'nın Avusturya'daki temsilciliklerinde görevli 4 çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi nedeniyle protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, Avusturya'nın "dostça olmayan" adım attığı ve ikili ilişkilere "zarar verdiği" vurgulandı.
Açıklamada, "Mütekabiliyet gereği Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 4 çalışan 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Diplomatların 24 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.