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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Dmitri Chirciu   | 19.04.2022
Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Werner Almhofer'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi'ye Rusya'nın Avusturya'daki temsilciliklerinde görevli 4 çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi nedeniyle protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, Avusturya'nın "dostça olmayan" adım attığı ve ikili ilişkilere "zarar verdiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Mütekabiliyet gereği Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 4 çalışan 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Diplomatların 24 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

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