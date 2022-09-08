Dolar
18.24
Euro
18.15
Altın
1,707.71
ETH/USDT
1,642.40
BTC/USDT
19,300.00
BIST 100
3,428.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana’nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının 19 Eylül'den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya girişinin kısıtlanacağı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 08.09.2022
Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

Ankara

Estonyalı yayın kuruluşu ERR’in haberine göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, düzenlediği basın toplantısında "Letonya, Litvanya ve Polonya ile birlikte, turizm amaçlı seyahat etmek isteyen Rus vatandaşların girişine önemli ölçüde kota koymak istiyoruz." dedi.

Kallas, kamyon şoförleri, diplomatlar ve insani nedenlerle seyahat edenler de dahil olmak üzere kısıtlama uygulanacağını kaydetti.

Kısıtlamanın nedenlerinden birinin güvenlik önlemleri olduğunu belirten Kallas,19 Eylül’den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya girişlere kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da, Rus vatandaşların Estonya'ya gelmemesi önerisinde bulunarak, "Burada hoş karşılanmıyorsunuz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, 19 Eylül'ü işaret ederek, o tarihten itibaren Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının turizm, spor veya kültür amacıyla Estonya'ya giriş yapamayacağını söyledi.

Bakanlık, bu kararla her gün gelen 400-500 Rus ziyaretçi sayısının 100'e düşeceğini tahmin ediyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa’yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erbaş: FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Hırvatistan ticaret hacmi) Hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Tokyo'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
AFAD ekipleri yer altından sesler geldiği iddia edilen Akyayla köyünde de çalışma başlattı

Benzer haberler

Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık

Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü

Rusya Başbakanı Mişustin: "Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri yüzde 50 arttı"

Rusya Başbakanı Mişustin: "Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri yüzde 50 arttı"

Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti

Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırılarında 2 kişi öldü

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırılarında 2 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet