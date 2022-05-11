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Dünya

Rus müzik grubu Pussy Riot'ın üyesi Rusya'dan kaçtı

Rus punk rock grubu Pussy Riot'un üyesi Maria Alyokhina, kurye kılığında Rusya'dan kaçtı.

Emel Öz   | 11.05.2022
Rus müzik grubu Pussy Riot'ın üyesi Rusya'dan kaçtı

Ankara

The New York Times'ta yer alan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaşı eleştirdikten sonra ev hapsine alınan Alyokhina'nın yemek dağıtan bir şirketin kuryesi kılığında Rusya'dan kaçtığı belirtildi.

Haberde, 33 yaşındaki Alyokhina'nın önce bir arkadaşı tarafından Belarus-Litvanya sınırına götürüldüğü daha sonra Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geçtiği bilgisine yer verildi.

Alyokhina, yaptığı açıklamada, kaçmayı başardığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Bir gün Rusya'ya dönmeyi umduğunu ancak Ukrayna'ya yönelik saldırıların anavatanına bakışını tamamen değiştirdiğini söyleyen Alyokhina, "Rusya'nın artık var olmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Alyokhina ve grup arkadaşları, ilk olarak 2012'de Moskova'da Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenledikleri protesto gösterisiyle Rus yetkililerin dikkatini çekmişti. Mahkeme grup üyelerine 2'şer yıl hapis cezası vermişti. 20 ay hapiste yattıktan sonra aftan yararlanan ve 2013'te tahliye olan Maria Alyokhina, Putin karşıtı eylemlerini sürdürdü. Son olarak nisanda Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı eleştiren Alyokhina ev hapsine alınmıştı.


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