Dolar
36.10
Euro
37.76
Altın
2,919.13
ETH/USDT
2,648.40
BTC/USDT
95,959.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus basını: Putin-Trump telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladı

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladığını belirtti.

Dmitri Chirciu  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Rus basını: Putin-Trump telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladı

Moskova

Rus basını, dün Putin ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

İzvestiya gazetesi, "Temas duygusu: Putin ile Trump, Ukrayna krizinin diplomatik yolla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadesini manşete taşıyarak, görüşmenin 1,5 saat sürmesini öne çıkardı.

Görüşmenin, "Ukrayna krizinin çözümü için olumlu sinyal" olduğunu vurgulayan İzvestiya, haberinde Rusya ile ABD arasında 3 yıldır üst düzey temas olmadığına dikkati çekti.

Vedomosti gazetesi, Putin-Trump görüşmesini, "Üst düzeydeki temas, Ukrayna meselesinin çözümü için imkan tanıdı" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, Ukrayna ile ilgili müzakere sürecinin başladığına vurgu yapıldı.

Kommersant gazetesi, "Uluslararası telefon hukuku" başlığıyla verdiği haberde, iki liderin başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere, ikili ilişkileri, Orta Doğu'daki durumu ele aldığını yazdı.

Rossiyaskaya Gazeta da haberinde, Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmenin hazırlığı için talimat verdiğini, temasların sürebileceğini vurguladı.

Rus yetkililer görüşmeyi olumlu karşıladı

Rus yetkililer de Putin-Trump telefon görüşmesini, Moskova ile Washington arasındaki siyasi ve diplomatik diyalog için "olumlu" bir adım olarak değerlendirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, görüşmenin tüm dünya için önemli olduğunu belirterek, "Nihayet bu görüşme yapıldı." ifadesini kullandı.

Eski ABD yönetiminin Rusya ile teması kestiğini anımsatan Medvedev, "bunun sonucunda dünyanın kıyametin eşiğine geldiğini" kaydetti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin de Putin-Trump görüşmesinin, iki ülkenin istihbarat birimlerinin çalışması için gerekli koşulları oluşturduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor
Prof. Dr. Orhan Tatar: (Ege Denizi'ndeki sismik aktivite) Tsunaminin yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarına ilişkin soru önergesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an eğitim merkezlerine 104 öğretmen alacak
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Rus basını: Putin-Trump telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladı

Rus basını: Putin-Trump telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladı

Rusya: Putin-Trump telefon görüşmesinin Batılı siyasetçileri ayıltacağını umuyoruz

Kremlin: Putin ile Trump'ın en kısa zamanda bir araya gelmesine ihtiyaç var

Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti

Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti
Gazze'deki Filistinliler, Trump'ın Gazze planına "ne pahasına olursa olsun" karşı çıkıyor

Gazze'deki Filistinliler, Trump'ın Gazze planına "ne pahasına olursa olsun" karşı çıkıyor
Plastik sanayicileri, "plastik pipet" kararının sektöre ivme kazandırmasını bekliyor

Plastik sanayicileri, "plastik pipet" kararının sektöre ivme kazandırmasını bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet