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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump, Zelenskiy'nin de Putin gibi barış istediğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi "barış istediğini" ve taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını ifade etti.

Hakan Çopur, Davit Kachkachishvili  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Trump, Zelenskiy'nin de Putin gibi barış istediğini belirtti

Washington

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Truth Social sosyal paylaşım platformundan açıklama yapan Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirtti.

Trump, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "tamamen gereksiz bir ölüm ve yıkım" olduğunu ve bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tanrı Rusya ve Ukrayna halkını korusun." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Zelenskiy, Trump'la telefon görüşmesinde, "barışa ulaşma imkanları" hakkında konuştuklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "barışa ulaşma yönündeki imkanları" ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Zelenskiy, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşma imkanları hakkında konuştuklarını ifade etti.

ABD ile Ukrayna hükümetleri arasında ekip düzeyindeki çalışma konularını ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ve diğer modern üretim imkanları hakkında görüştükleri bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında kendisi ile bilgi paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ukrayna herkesten çok barış istiyor. Rusya'nın saldırılarını durdurmak, güvenilir ve kalıcı barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlarımızı belirliyoruz. Başkan Trump'ın dediği gibi, yapalım bunu."

Zelenskiy, Trump ile gelecekte yapılacak görüşmeler hakkında da anlaştıklarını belirterek, telefon görüşmesi sırasında ayrıca güvenlik, ekonomi ve yer altı kaynakları alanındaki ortaklık belgesinin hazırlık sürecini konuştuklarını kaydetti.

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