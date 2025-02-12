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Dünya

ABD'de işine son verilen 8 başmüfettiş Trump yönetimine dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardında işlerine son verilen 8 hükümet kurumundan başmüfettiş, toplu işten çıkarma nedeniyle Trump yönetimine dava açtı.

İslam Doğru  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
ABD'de işine son verilen 8 başmüfettiş Trump yönetimine dava açtı

New York

Washington'daki federal mahkemede açılan davada 8 başmüfettiş, Trump yönetiminden şikayetçi oldu.

Savunma, Gazi İşleri, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Dışişleri, Eğitim, Tarım ve Çalışma Bakanlıkları ile Küçük İşletme İdaresi başmüfettişleri tarafından verilen dilekçede, yargıçtan, Trump'ın işten çıkarmaları "hukuka aykırı" ilan etmesi ve müfettişlerin kurumlardaki pozisyonlarına geri dönmesi talep edildi.

Söz konusu kurumlarda partiler üstü olması beklenen başmüfettişler, trilyonlarca dolarlık federal harcama ve milyonlarca federal çalışanın davranışları üzerinde tarafsız bir gözetim rolü oynayarak hükümet kurumlarındaki israfı, dolandırıcılığı ve suistimali ortadan kaldırmakla görevli bulunuyor.

Trump, yemin ederek göreve geldiği hafta bir düzineden fazla başmüfettişi görevden aldığını açıklamış, onların yerine "iyi insanlar" getireceğini belirtmişti.

ABD başkanlarının federal kurumlardaki başmüfettişleri atama ve görevden alma yetkisi bulunuyor ancak görevden almadan önce yasalar gereği Kongreye 30 gün önceden bir bildirimde bulunması gerekiyor.

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