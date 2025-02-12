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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BAE ve Iraklı liderlerden İsrail-Filistin gerilimi için iki devletli çözüm vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid, Orta Doğu’da kapsamlı ve kalıcı barışın yolunun İsrail’in yanında Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini vurguladı.

Yusuf Alioğlu, Esat Fırat  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
BAE ve Iraklı liderlerden İsrail-Filistin gerilimi için iki devletli çözüm vurgusu

Abu Dabi

BAE resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre, Irak Cumhurbaşkanı Reşid, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi’de Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Reşid ile Al Nahyan’ın, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı ifade edildi.

Taraflar, “bu bağlamda, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve kalıcı barışa giden açık bir yol bulunması ve bölge halklarının güvenlik, istikrar ve kalkınma arzularının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak diplomatik çabaların ilerletilmesinin gerekliliğini” vurguladı.

Reşid ile Al Nahyan’ın bu vurgusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını Mısır ve Ürdün gibi diğer ülkelere göç ettirdikten sonra burayı ele geçirmeyi amaçlayan planına karşı Arap ve uluslararası toplumdan gelen tepkilerin artması çerçevesinde dikkati çekti.

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