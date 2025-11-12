Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Beyaz Saray, ABD'nin Gazze'de geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğü iddiasını yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze'de geçici bir askeri üs kurmayı planladığı iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Hakan Çopur  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Beyaz Saray, ABD'nin Gazze'de geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğü iddiasını yalanladı

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Gazze ile ilgili güncel bir tartışmaya açıklık getirdi.

Leavitt, İsrail medyasına yansıyan ve ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğüne dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ABD'li sözcü, "Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi ve barışı istediğini, bunun için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Leavitt, bununla birlikte Gazze'de Amerikan askeri olmasına yönelik bir planlarının olmadığını ifade etti.

Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili olarak (Amerikan) askerlerinin sahaya inmesini istemediğini çok net bir şekilde ifade etti." dedi.

