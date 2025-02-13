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Dünya

Rusya: Putin ile Trump, ileride yapacağı görüşmede daha fazla sonuç elde edebilir

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecekteki görüşmelerde daha fazla sonuç elde edebileceğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Rusya: Putin ile Trump, ileride yapacağı görüşmede daha fazla sonuç elde edebilir

Moskova

Slutskiy, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmenin önemine işaret eden Slutskiy, "Putin-Trump telefon görüşmesi, Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını kırdı ve iki ülke arasındaki dondurulan temasların başlatılmasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğine dikkati çeken Slutskiy, "Putin ile Trump, gelecekteki görüşmelerde daha fazla sonuç elde edilebilir. Günümüzde küresel güvenlik ve gezegendeki barış, nükleer silaha sahip iki devlet arasındaki ilişkilerin yapıcı ve pragmatik rotaya dönmesine bağlı." dedi.

Diğer yandan Slutskiy, ikili ilişkilerdeki ciddi değişimler hakkında konuşmak için erken olduğunu belirtti.

Rus Senatör Aleksey Puşkov da Putin-Trump görüşmesinin dünya siyaset ve diplomasi tarihine geçeceğini kaydederek "Bu, ikili ilişkilerdeki dönüm noktası yönünde atılan ilk adım." ifadesini kullandı.

Kremlin bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirmişti.

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