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Dünya

Rum lider Anastasiadis, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı öncesi Atina'da

Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cenevre'deki Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele almak için bir araya geldi.

Tevfik Durul   | 21.04.2021
Rum lider Anastasiadis, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı öncesi Atina'da

Atina

Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cenevre'deki Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele almak için bir araya geldi.

Atina'daki Maksimu Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin Cenevre'deki toplantı öncesi koordinasyonu sağlamaya yönelik değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Çözümün, "iki toplumlu federasyon modelinden geçtiği" iddia edilen açıklamada, Yunan tarafının hem Rum hem de Türk tarafının çıkarını sağlamaya yönelik bir müzakere için toplantılara iyi niyetle katılacağı savunuldu.

Yunan ve Rum liderler arasındaki görüşmede, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayriresmi Kıbrıs toplantısı 27-29 Nisan tarihlerinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek.

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