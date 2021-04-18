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Dünya

Ruhani: Yaptırımların kalkmasıyla dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortam oluşacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırmasıyla İran'ın dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortamın oluşacağını belirtti.

Muhammet Kurşun   | 18.04.2021
Ruhani: Yaptırımların kalkmasıyla dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortam oluşacak

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'i kabulünde ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Uluslararası alanda bazı değişikliklerin meydana geldiğini ve ABD'nin yeni yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmeye meyilli olduğunu kaydeden Ruhani, "ABD yaptırımlarının tam olarak kalkmasıyla İran'ın dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortam oluşacak. Dost ülkelerin bu fırsattan yararlanmak için çaba göstermeleri daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç de İran ile dostça ilişkilerde kararlı olduklarını belirterek, "Nükleer anlaşmayı ve İran'ın barışçıl nükleer hedefini sürekli destekledik ve destekliyoruz. Bu anlaşmayla ilgili sorunların en kısa zamanda halledilmesini ümit ediyoruz." dedi.

Selakoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de Tahran'ı ziyaret etmek istediğini ve şartların uygun hale gelmesi durumunda bunun gerçekleşmesini temenni ettiklerini kaydetti.

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