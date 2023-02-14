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Dünya

Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Nuri Aydın   | 14.02.2023
Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Drobeta-Turnu Severin kentinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Derinliği 40 kilometre olarak belirlenen 5,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin Sırbistan dahil bazı bölge ülkelerinde de hissedildiği kaydediliyor.

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