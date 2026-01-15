Dolar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize’de 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya

Roma'da sürücüler için şehir merkezindeki azami hız 30 kilometreyle sınırlandırıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da, şehir merkezindeki hız sınırının azami 30 kilometre olarak uygulanmasına bugünden itibaren başlandı.

Barış Seçkin  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Roma'da sürücüler için şehir merkezindeki azami hız 30 kilometreyle sınırlandırıldı

Roma

Roma Belediyesinin dün resmen açıkladığı karara göre kent merkezindeki sınırlı trafik bölgesi (ZTL) kapsamındaki bölgelerde ve 1000 caddede yol güvenliğini artırmak amacıyla sürücüler için saatte azami 30 kilometrelik hız sınırı getirildi.

Bu doğrultuda trafikten sorumlu Roma yerel şehir polisinin hız sınırı getirilen bölgelerdeki devriye ve denetimleri arttırıldı.

Roma Belediyesinin Ulaşımdan Sorumlu Belediye Encümeni Üyesi Eugenio Patane, yaptığı açıklamada, trafik kazaları ve yarattığı mağduriyetleri azaltma sorumluluklarının bulunduğunu, uygulamayı bu nedenle devreye aldıklarını belirtti.

Patane, uygulamanın denetimi için şehrin büyük caddelerinden Kristof Kolomb Caddesi'ne yeni hız ölçen kameraların yerleştirileceğini, ayrıca şehir genelinde 175 yeni yükseltilmiş yaya geçidi yapılacağı bilgisini paylaştı.

Kuzeydeki Bologna kenti, aynı hız sınırını merkezi hükümetin aksi görüşüne rağmen iki sene önce uygulamaya başlamıştı.


