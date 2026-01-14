Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ülgen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damgasını vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Barış Seçkin  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ülgen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Büyükelçi Ülgen, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını seçen Ülgen, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun’un "Kar Keyfi", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Ülgen, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karesini tercih ederken, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise "soykırımın fotoğrafı" olarak tanımladığı Ali Jadallah'ın çektiği "İsrail’in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" isimli fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ülgen, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirterek "Çok iyi bir çalışma bu (oylama). Birkaç yıldır ben de hep takip ediyorum bugün, bu sefer bana da kısmet oldu seçmek." dedi.

Ülgen, özellikle "Günlük Hayat" kategorisindeki "Umut" isimli fotoğrafı çok beğendiğini söyleyerek "Umut'u seçeceğim çünkü her şeyden daha çok ihtiyacımız olduğu bir döneme giriyoruz. Adı 'Umut' olan bir fotoğraf var, beni çok etkiledi. Bu resimde, beni en çok etkileyen gerçekten ışık, içinde bir erkek çocuğu olması ki benim de erkek çocuklarım olduğu için... O güvercinin kanatlarını böyle bu kadar geniş açması, o ışığın onu bulması… Halen imkansız şeyler zannettiğimiz her şey olabilir umudunu veriyor." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

