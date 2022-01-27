Dolar
13.64
Euro
15.19
Altın
1,796.39
ETH/USDT
2,460.00
BTC/USDT
36,547.00
BIST 100
1,997.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakı elektrikli araçlara 23 milyar avroluk yatırım yapacak

Bahattin Gönültaş   | 27.01.2022
Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakı elektrikli araçlara 23 milyar avroluk yatırım yapacak

Berlin

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının gelecek beş yılda ortak elektrikli araçlar geliştirmek için 23 milyar avroluk (26 milyar dolar) yatırım yapacakları bildirildi.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakının, "2030 elektrikli araçları planı" kapsamında, gelecek dokuz yıl boyunca beş ortak platform tarafından desteklenen 35 yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceği belirtildi.

Söz konusu dönemde batarya üretiminde 220 gigavatsaatlik kapasiteye ulaşma hedefi taşıyan bir strateji izleneceği vurgulanan açıklamada, plan kapsamında gelecek beş yılda ortak üretim platformları, bataryalar ve işletim sistemlerine ise 23 milyar avro yatırım yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan, diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli hareketliliğe yönelik yatırımlarını önemli ölçüde artırmaları dikkati çekiyor. Toyota, Aralık 2021'de elektrikli araçlara 70 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. Alman otomobil üreticileri de elektrikli araçlara 150 milyar avrodan fazla yatırım planlarını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay
İtalya, AB ülkelerine uyguladığı Kovid-19 seyahat tedbirlerini gevşetiyor
Adenoviral vektör Kovid-19 aşısında insan deneyleri başladı
Moderna yetişkinlerde Omicron'a karşı takviye dozu denemeye başladı

Benzer haberler

Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakı elektrikli araçlara 23 milyar avroluk yatırım yapacak

Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakı elektrikli araçlara 23 milyar avroluk yatırım yapacak

Elazığ'da TOKİ 10 milyar liralık yatırımla depremzedeler için yeni bir kent inşa ediyor

AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor

Yerli oyun şirketi Spyke Games, aldığı yatırımla sektördeki etkinliğini artıracak

Yerli oyun şirketi Spyke Games, aldığı yatırımla sektördeki etkinliğini artıracak
Kamuda konut sektörü yatırımlarında başı 'afet konutları' çekti

Kamuda konut sektörü yatırımlarında başı 'afet konutları' çekti
BAE'den İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım

BAE'den İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım