Rapor: ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 21,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu
ABD, 7 Ekim 2023 sonrasında eski Başkan Joe Biden ve görevi devralan Başkan Donald Trump yönetimleri döneminde, İsrail’e toplam 21,7 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.
Ankara
Washington merkezli düşünce kuruluşu Quincy Enstitüsü, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’e yaptığı yardımlar hakkında açık kaynaklardan yararlanarak rapor hazırladı.
Rapora göre, ABD 7 Ekim 2023’ten sonraki dönemde eski Başkan Biden döneminde İsrail’e 17,9 milyar dolarlık, 2024 sonrasında ise ek 3,8 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.
Askeri yardımların bir kısmı halihazırda teslim edilirken kalan kısmı gelecek yıllarda tedarik edilecek. Raporlara göre ABD’nin desteği olmadan İsrail, Gazze’deki soykırımı sürdüremiyor.
Orta Doğu'ya 9,65 ila 12 milyar dolar harcama
Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bir diğer raporda ise ABD'nin Orta Doğu'daki askeri harcamalarına ilişkin detaylar paylaşıldı.
Buna göre, ABD 7 Ekim 2023'ten bu yana Yemen'deki İran destekli Husilere ve İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar dahil, Orta Doğu'daki askeri faaliyetleri için 9,65 ila 12 milyar dolar harcama yaptı.
Raporda, bu miktarın yaklaşık 2,25 milyar dolarının haziranda İran’a yönelik saldırılar ve ilgili operasyonlar için kullanıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.