Dolar
41.70
Euro
48.72
Altın
3,951.64
ETH/USDT
4,644.00
BTC/USDT
123,541.00
BIST 100
10,751.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Rapor: ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 21,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu

ABD, 7 Ekim 2023 sonrasında eski Başkan Joe Biden ve görevi devralan Başkan Donald Trump yönetimleri döneminde, İsrail’e toplam 21,7 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Rapor: ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 21,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu

Ankara

Washington merkezli düşünce kuruluşu Quincy Enstitüsü, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’e yaptığı yardımlar hakkında açık kaynaklardan yararlanarak rapor hazırladı.

Rapora göre, ABD 7 Ekim 2023’ten sonraki dönemde eski Başkan Biden döneminde İsrail’e 17,9 milyar dolarlık, 2024 sonrasında ise ek 3,8 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

Askeri yardımların bir kısmı halihazırda teslim edilirken kalan kısmı gelecek yıllarda tedarik edilecek. Raporlara göre ABD’nin desteği olmadan İsrail, Gazze’deki soykırımı sürdüremiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Orta Doğu'ya 9,65 ila 12 milyar dolar harcama

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bir diğer raporda ise ABD'nin Orta Doğu'daki askeri harcamalarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, ABD 7 Ekim 2023'ten bu yana Yemen'deki İran destekli Husilere ve İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar dahil, Orta Doğu'daki askeri faaliyetleri için 9,65 ila 12 milyar dolar harcama yaptı.

Raporda, bu miktarın yaklaşık 2,25 milyar dolarının haziranda İran’a yönelik saldırılar ve ilgili operasyonlar için kullanıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

Benzer haberler

WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız

WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız

Rapor: ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 21,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına "çok yaklaşıldığını" söyledi

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ile diplomatik temasları durdurduğu iddia edildi

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ile diplomatik temasları durdurduğu iddia edildi
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine Sumud Filosu ile ilgili ortak mektup yazdı

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine Sumud Filosu ile ilgili ortak mektup yazdı
ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes için Türkiye’nin çabalarına dikkat çekti

ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes için Türkiye’nin çabalarına dikkat çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet