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Dünya

Ramazanda Mekke ve Medine'deki 2 kutsal mescidi 122 milyon Müslüman ziyaret etti

Suudi Arabistan, ramazan ayı boyunca Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi 122 milyon Müslümanın ziyaret ettiğini duyurdu.

Hamdı Yılmaz, Esat Fırat, Zeynep Tüfekci Gülay  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Ramazanda Mekke ve Medine'deki 2 kutsal mescidi 122 milyon Müslüman ziyaret etti

Riyad

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca içinde Kabe'nin de bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi 122 milyon 286 bin 712 kişi ziyaret etti.

Ramazan ayı süresince 16 milyon 558 bin 241 kişi umre ibadetini yerine getirdi.

Ayrıca ramazanda Mescid-i Haram'da 75 milyon 573 bin 928, Mescid-i Nebevi'de de 30 milyon 154 bin 543 Müslüman namaz kıldı.

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