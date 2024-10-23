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Dünya

Putin, Venezuela'nın BRICS'teki çalışmalara katılma isteğini desteklerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'nın BRICS'teki çalışmalara katılma isteğini desteklerini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Putin, Venezuela'nın BRICS'teki çalışmalara katılma isteğini desteklerini söyledi

Kazan

Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir araya geldi.

Görüşmede, Venezuela'nın Rusya için Latin Amerika ve dünyadaki önemli ortaklardan biri olduğunu anlatan Putin, iki ülkenin stratejik işbirliğinin tüm alanlarda ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.

Enerji, ulaştırma ve teknoloji gibi alanlarda çeşitli projeleri birlikte hayata geçirdiklerini belirten Putin, iki ülkenin ulusal para birimlerine dayalı, finans ve bankacılık alanlarında ilişkiler kurmasının önemli olduğunu söyledi.

Putin, Venezuela ile "daha adil bir dünya düzeni" için ortak çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "BRICS'teki çalışmalara katılma isteğinizi destekliyoruz." dedi.

Maduro da Rusya'nın küresel ekonomik, askeri, siyasi, kültürel ve diplomatik mücadelelerde zaferler kazandığını belirterek, "İşte bu yüzden sizin dostumuz olmanızdan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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