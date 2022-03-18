Dolar
14.80
Euro
16.37
Altın
1,927.85
ETH/USDT
2,903.30
BTC/USDT
41,259.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti.

Ali Cura, Dmitri Chirciu   | 18.03.2022
Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı

Moskova

Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

Putin’in konuşmasını Rusya’daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin’in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi

Benzer haberler

Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı

Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü

Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu ele aldı

Putin ve Macron, Ukrayna'daki nükleer santrallerin durumunu ele aldı

Putin ve Macron, Ukrayna'daki nükleer santrallerin durumunu ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı
Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için bir araya geldi

Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile Ukrayna meselesi için bir araya geldi