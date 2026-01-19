Dolar
43.27
Euro
50.38
Altın
4,664.36
ETH/USDT
3,213.10
BTC/USDT
92,840.00
BIST 100
12,825.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Dünya

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile güvenlik konularını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile güvenlik konularını ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile güvenlik konularını görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun yanı sıra İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile hükümet üyelerinin katıldığı toplantıda, güvenlik konuları ele alındı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, "Gündemimizde iki konu var. Bunlardan biri güvenlikle ilgili konular, diğeri ise Rusya'nın çok kutuplu dünya düzeninin inşası sürecinde yer alması ve bu bağlamdaki eylemlerimiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, toplantıda konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da düzenlenen "Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı" başladı
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye, İspanya'daki tren kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyor
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya'nın federal bütçesi geçen yıl 5,6 trilyon ruble açık verdi

Rusya'nın federal bütçesi geçen yıl 5,6 trilyon ruble açık verdi

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile güvenlik konularını görüştü

Kremlin, Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini bildirdi

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor
Rusya: Donetsk ve Zaporijya'da 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya: Donetsk ve Zaporijya'da 2 yerleşim yerini ele geçirdik
Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ üyesi Cemal Karaata'nın isim değiştirdiği tespit edildi

Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ üyesi Cemal Karaata'nın isim değiştirdiği tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet