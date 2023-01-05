Dolar
18.77
Euro
19.75
Altın
1,829.44
ETH/USDT
1,248.90
BTC/USDT
16,848.00
BIST 100
5,116.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizini Sahil Güvenlik önledi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Rus ordusuna Ukrayna’da "Noel ateşkesi" uygulaması talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını verdi.

Emre Gürkan Abay   | 05.01.2023
Putin, Rus ordusuna Ukrayna’da "Noel ateşkesi" uygulaması talimatını verdi

Moskova

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bugün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'daki AVM yangınına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı
YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Putin, Rus ordusuna Ukrayna’da "Noel ateşkesi" uygulaması talimatını verdi

Putin, Rus ordusuna Ukrayna’da "Noel ateşkesi" uygulaması talimatını verdi

Ukrayna: Rus Ortodoks Kilisesi'nin "Noel ateşkesi" açıklaması propaganda unsuru

Kolombiya'da ELN ve diğer silahlı gruplarla 6 aylık ateşkes sağlandı

Rus hükümeti, Rusya’nın yaptırım uyguladığı kişilerle işlem yapılmasına izin verebilecek

Rus hükümeti, Rusya’nın yaptırım uyguladığı kişilerle işlem yapılmasına izin verebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet