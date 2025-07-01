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Dünya

Putin, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcılar için bazı garantiler içeren kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus borsasına yatırım yapacak yabancılara yönelik bazı "garantiler" içeren bir kararnameye imza attı.

Emre Gürkan Abay  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Putin, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcılar için bazı garantiler içeren kararnameyi imzaladı

Moskova

Putin'in imzaladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcıların ödemeleri özel tip hesaplarda tutulacak.

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Söz konusu hesaplarda yatırım yapılan hisselerin yanı sıra ruble ve yabancı para birimlerinin saklanması öngörülürken, yabancı yatırımcılar, paralarını istedikleri zaman kısıtlama olmadan çekebilecekler.

Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası, Rus borsasına yatırım yapacak yabancı yatırımcıların paralarını çekebilmelerini garanti edebilmek için çalışma yaptıklarını duyurmuştu.

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