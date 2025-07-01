Putin, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcılar için bazı garantiler içeren kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus borsasına yatırım yapacak yabancılara yönelik bazı "garantiler" içeren bir kararnameye imza attı.
Moskova
Putin'in imzaladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
Buna göre, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcıların ödemeleri özel tip hesaplarda tutulacak.
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Söz konusu hesaplarda yatırım yapılan hisselerin yanı sıra ruble ve yabancı para birimlerinin saklanması öngörülürken, yabancı yatırımcılar, paralarını istedikleri zaman kısıtlama olmadan çekebilecekler.
Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası, Rus borsasına yatırım yapacak yabancı yatırımcıların paralarını çekebilmelerini garanti edebilmek için çalışma yaptıklarını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.