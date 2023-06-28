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Dünya

Putin, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığın Rusya'da suç olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın suç olarak görülmediğine işaret ederek, "Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur." dedi.

Ruslan Rehimov  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Putin, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığın Rusya'da suç olduğunu söyledi

Moskova

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent şehrine ziyarette bulundu.

Derbent'in tarihi camisini ziyaret eden Putin, Dağıstanlı Müslümanların temsilcileriyle bir araya geldi.

Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Putin, hediye için teşekkür ederek "Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız." diye konuştu.


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