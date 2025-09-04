Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği 4. Eurasia Konferans ve Sergisi”nde konuşuyor.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna barışı için tarafların henüz hazır olmadığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" şeklinde nitelendirerek, tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını ifade etti.

Yasin Yorgancı  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Ankara

Başkan Trump, CBS News'e telefonla verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

Tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" olarak nitelendiren Trump, her iki ülkenin liderlerinin de müzakerelerdeki "bu dönüm noktasını" nasıl ele aldığını yakından takip ettiğini söyledi.

Trump, "İzliyorum, görüyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile bu konu hakkında (barış anlaşması) konuşuyorum. Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." dedi.

Rusya ve Ukrayna gibi savaşan ülkelere yönelik diplomatik yaklaşımının, "liderleri bir araya getirip kendi yönlendirmesiyle barış anlaşmasına aracılık etmek" olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımın, hızlı bir çözüm arandığında bile sabır gerektirdiğini ancak bu yılki diğer barış anlaşmalarında bunun karşılığını aldığına inandığını vurguladı.

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday olmadığını belirterek, "Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek yapabileceğim savaşları bitirmek. Dikkat çekmeye çalışmıyorum. Sadece hayat kurtarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

