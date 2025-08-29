Dolar
Ekonomi

Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını yerel bir şirkete devretti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren Fransa merkezli Air Liquide'in ülkedeki varlıklarını yerel bir şirkete devretti.

Emre Gürkan Abay  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını yerel bir şirkete devretti

Moskova

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Fransa merkezli sanayi şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıkları "geçici" olarak Rus şirketi M-Logistika tarafından işletilecek.

Merkezi Fransa'da bulunan Air Liquide, dünyanın önde gelen endüstriyel gaz tedarikçileri arasında yer alıyor.

Rusya'da daha önce de yaptırımlara karşılık olarak bazı Batılı şirketlerin varlıklarına kayyum atanmış veya yerel şirketlere devredilmişti.

