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Dünya

Putin: Çin, Rus enerji kaynaklarının en büyük tüketicisidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’le ticaret hacminin 220 milyar doları geçtiğini belirterek, "Çin, Rus enerji kaynaklarının en büyük tüketicisidir." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Putin: Çin, Rus enerji kaynaklarının en büyük tüketicisidir

Moskova

Kremlin, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in video konferans görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Görüşmede Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin hızla gelişmeye devam ettiğine işaret eden Putin, "Moskova ile Pekin arasındaki işbirliği, ulusal çıkarlara ve büyük güçler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair benzer yaklaşımlara dayanmaktadır." diye konuştu.

Putin, geçen yılın Rusya-Çin ilişkileri açısından son derece verimli geçtiğini, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS nezdinde düzenlenen zirvelerde faydalı istişareler yürüttüklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve G20 gibi oluşumlarda da eşgüdüm içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Putin, "Daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasını ortaklaşa savunuyor ve Avrasya alanında, bir bütün olarak dünyada bölünmez güvenliği sağlamak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Putin, karşılıklı ticaret hacminin "olumsuz dış müdahalelere" rağmen gelişme gösterdiğine dikkati çekerek, "Geçen yılın ilk 11 ayında ticaret hacmimiz yüzde 7 artarak 220 milyar doları geçti. Çin verilerine göre geçen yıl toplam 245 milyar dolara ulaştı. Çin bizim ana ticaret ortağımız ve Rusya da Çin’in en büyük beşinci ticaret ortağı konumunda." ifadesini kullandı.

Rus gazını Çin’e taşıyan Sibirya’nın Gücü boru hattının 5 yıl önce faaliyete geçtiğini anımsatan Putin, şunları kaydetti:

"Çin, Rus enerji kaynaklarının en büyük tüketicisidir. Çin'e petrol ihracatı açısından ilk sırada yer alıyoruz. Sanayi, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda başarılı ortak projeler uygulanmaktadır. Çin’in şehirlerinde 'Made in Russia' fuarları düzenleme uygulaması oldukça başarılıydı."

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